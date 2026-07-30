Прибыль «Нижнекамскнефтехима» рухнула в 14,7 раза

Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» за первое полугодие 2026 года обвалилась в 14,7 раза — до 1,48 млрд рублей. Причина — огромная долговая нагрузка и убыток от повреждения оборудования при взрыве. Выручка компании сократилась на 7% — до 122,9 млрд рублей. В отчетности зафиксирован убыток в 1,2 млрд от обесценения активов, которые пострадали во время инцидента. Напомним, 31 марта на заводе произошёл взрыв и пожар. Компания назвала причиной технологический сбой. Огонь потушили на следующий день. Размер убытка предварительный — его могут уточнить.