Экономика

После заморозки резервов РФ центробанки возвращают золото из-за рубежа

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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После заморозки российских резервов в 2022 году центральные банки ряда государств пересмотрели подход к хранению золота и долларовых активов за рубежом. Они стали активнее сокращать долю доллара в резервах и возвращать золото из иностранных хранилищ. Об этом пишет французская газета Les Echos, а «Российская газета» приводит эти данные.

До этого золото третьих стран хранилось в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и Банке Англии, которые открывали доступ к самым ликвидным рынкам. Но ограничения против Москвы заставили многие регуляторы искать другие площадки для драгоценного металла.

Вывод активов из США и других зарубежных хранилищ ряд государств начал под влиянием санкционной политики Запада. Как отмечает Les Echos, это произошло после заморозки активов Центробанка России, что изменило подход к доллару и золотым резервам.

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