Экономика

Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 0,1% четвертый месяц подряд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В июле на сети ОАО «РЖД» погружено 92,2 млн тонн грузов — на 0,1% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Положительная динамика сохраняется четыре месяца подряд, хотя темпы остаются умеренными.

Основной прирост обеспечили каменный уголь (+7,5%), зерно (+34,3%) и цветная руда (+1,8%). Третий месяц подряд растут перевозки цемента (+4,1%) и лесных грузов (+7,2%), второй месяц — металлолома (+37%) и удобрений (+4,2%). Среди магистралей наиболее заметно погрузка выросла на Калининградской (+15,8%), Западно-Сибирской (+11,8%) и Забайкальской (+10,5%).

Грузооборот в июле прибавил 6,5% после 4,5% в июне и 4,1% в апреле и мае. Это объясняется ростом средней дальности перевозок из-за переориентации грузопотоков на восточные маршруты. Экспортные перевозки на восток выросли на 6,1%, до 14,7 млн тонн, особенно сильно — зерно (в 14,1 раза), удобрения (+86,9%), химикаты (+48,5%), железная руда (+20,5%) и уголь (+8,7%).

По итогам января–июля погрузка составила 641,1 млн тонн, что на 0,8% ниже аналогичного периода прошлого года. В РЖД отмечают, что сокращение замедляется на фоне восстановления динамики в последние месяцы: в апреле рост был 1,9%, в мае — 0,5%, в июне — 1%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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