ПИК рассмотрит выкуп акций по 551,4 рубля при делистинге

ПАО «ПИК-специализированный застройщик» раскрыло параметры возможного делистинга своих акций. Цена выкупа для миноритарных акционеров определена в 551,4 рубля за бумагу, вопрос о делистинге совет директоров рассмотрит 7 сентября. Информация опубликована в сообщении компании на портале раскрытия информации.

Свыше 98% акций девелопера принадлежит компании «Недвижимые активы». Именно основной акционер потребовал приобрести оставшиеся бумаги, которыми он пока не владеет. Миноритариям принадлежит небольшая часть акций.

Реестр владельцев акций, подлежащих выкупу, планируется сформировать к 20 октября. На Московской бирже бумаги ПИК уже отреагировали на эту новость снижением: акции подешевели на 3,86% и торговались по 552,5 рубля, а в ходе сессии опускались до 548,3 рубля за штуку.