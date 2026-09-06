Первая нефть «Восток Ойл» отправлена по Севморпути из порта «Бухта Север»

Порт «Бухта Север» на Таймыре принял первую нефть проекта «Восток Ойл». Ледовый танкер «Валентин Пикуль» начал переход по Северному морскому пути, доставив груз на восток. Запуск отгрузки санкционировал президент Владимир Путин по видеосвязи после доклада главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Проект рассчитан на добычу 100 млн тонн в год, его ресурсная база оценивается в 7 млрд тонн малосернистой нефти. Для вывоза сырья построены самый северный в мире нефтяной порт и магистральный трубопровод «Ванкор — Пайяха — Бухта Север» длиной 790 км, включая подводный переход под Енисеем. В порту действуют нефтеналивной и два грузовых причала, а также 14 резервуаров по 30 тыс. тонн; к выходу на полную мощность их число вырастет до 102.

Объем накопленных инвестиций в проект достиг 4 трлн рублей. На Таймыре создаются энергообъекты суммарной мощностью до 3,5 ГВт, включая газотурбинную станцию «Полярная» на 150 МВт и ветропарки, а также жилая и транспортная инфраструктура для 50 тыс. работников. По мере расширения проекта занятость будет расти.

Нефть проекта «Восток Ойл» относится к легким малосернистым сортам с плотностью 35–40° API и содержанием серы ниже 0,5%. Как уточнил Игорь Сечин, во втором полугодии 2027 года добыча выйдет на 30 млн тонн, к 2030-му — на 50 млн, а затем может достичь 100 млн тонн в год, что сопоставимо с объемом добычи целой нефтедобывающей страны.