Экономика

Перелет Казань — Минеральные Воды сильнее всего подорожал в России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Самый заметный осенний скачок цен на авиабилеты в России произошел на рейсе из Казани в Минеральные Воды. По данным АТОР, в октябре перелет без багажа подорожал к сентябрьским значениям на 92,8%. Обратное направление заняло вторую строчку с ростом 84%, а тройку с самым резким подорожанием замкнули билеты Москва — Санкт-Петербург, прибавившие 63,2%.

Вместе с тем в целом улететь из Казани стало дороже лишь на 0,7%, и то только без багажа. Тарифы с багажом, наоборот, снизились на 4%. Заметнее всего подешевели перелеты из Сочи — на 24–27%. Единственным городом, где цены на вылет выросли, стала Москва: там тарифы прибавили 17,4%. В АТОР подорожание объясняют деловой активностью.

Средняя стоимость билета без багажа в октябре 2026 года составила 10,4 тыс. рублей — на 10,9% больше, чем годом ранее. С багажом средний тариф достиг 13,4 тыс. рублей, прибавив 9,1%. Самые низкие минимальные цены предлагали «Победа» и Nordwind Airlines.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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