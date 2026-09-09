Пенсионные накопления до 439 776 рублей можно получить сразу

Единовременная выплата будет назначена гражданам, у которых объём сформированных пенсионных накоплений не превышает 439 776 рублей. О таком пороге сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, порог рассчитывается из 10% прожиточного минимума пенсионера: в 2026 году этот показатель равен 1 628,8 рубля. Умножение на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, составляющий 270 месяцев, даёт 439 776 рублей.

Если накопления меньше указанной суммы или равны ей, выплата будет разовой. Например, накопления в 85 тыс. рублей человек получит сразу, пояснил Балынин.

При накоплениях в 485 тыс. рублей накопительная пенсия в 2026 году выплачивалась бы ежемесячно: 485000 / 270 = 1 796,30 рубля. Балынин добавил, что 270 месяцев — это нормативно установленный ожидаемый период выплаты, условный срок, в течение которого пенсионер получает накопления в виде ежемесячной прибавки.