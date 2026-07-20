Пенсия госслужащих за пять лет выросла на 16,5 тыс. рублей

Средняя пенсия федеральных госслужащих в России за пять лет подскочила более чем на 16 тысяч рублей. В апреле 2026 года она составила 39 388 рублей — это на 16 521 рубль больше, чем в апреле 2021-го, когда показатель равнялся 22 867 рублям. Такие данные приводит Соцфонд, их изучил ТАСС.

Для сравнения: средняя пенсия по стране в мае 2026 года — 25 400 рублей. То есть выплаты госслужащим почти в полтора раза выше общероссийского уровня.

Рост пенсий чиновников объясняется индексацией и изменениями в законодательстве. За пять лет прибавка составила более 72% от исходной суммы.