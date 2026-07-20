В Казани водитель Mazda столкнулся с автобусом
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Казани на улице Беломорской водитель Mazda не справился с управлением и врезался в автобус 60-го маршрута. Авария произошла днем, когда 61-летний водитель иномарки при повороте не занял крайнее положение и не убедился в безопасности маневра. Он создал помеху автобусу, который ехал по левой полосе.
От удара в салоне автобуса упали несколько пассажиров. Один из них — 55-летний мужчина — обратился за медицинской помощью. У него зафиксировали телесные повреждения.
Госавтоинспекция Казани уже возбудила дело об административном правонарушении и проводит расследование. Ранее в ведомстве назвали самые опасные причины аварий с начала года.
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