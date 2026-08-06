Оверчук: товарооборот России и Армении упал на две трети

Товарооборот России и Армении в нынешнем году сократился примерно на две трети по сравнению с 2025 годом. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал падение драматическим и заявил, что показатель продолжит снижаться. Его слова передаёт ТАСС.

В 2024 году взаимная торговля достигала рекордных порядка $12 млрд. В прошлом году, по словам Оверчука, она опустилась до примерно $8 млрд.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу обратил внимание, что Россия покупает более 96% сельскохозяйственной продукции Армении. По его оценке, это может приносить Еревану ежегодные убытки свыше $700 млн (50 млрд рублей) и приводить к потере десятков тысяч рабочих мест.