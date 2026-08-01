НПЗ в Кулеви переходит с российской нефти на казахстанскую и ливийскую

Кулевский НПЗ на западе Грузии больше не будет использовать российскую нефть. Предприятие переходит на сырьё из Казахстана и Ливии: первую партию казахстанской нефти завод переработал в июле, поставки продолжатся в августе.

Нефть из Ливии поступит на предприятие с 20 по 30 августа, сообщила управляющая терминалом компания Black Sea Petroleum. Соглашение о запуске этих поставок заключено 3 июля.

В компании добавили, что продолжат информировать Еврокомиссию о плане диверсификации и сохранят с ней тесное сотрудничество.

Переход на нероссийское сырьё связан с санкциями ЕС: если завод не сменит поставщиков, ограничения вступят в силу 25 января 2027 года.