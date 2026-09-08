Экономика

Новак поручил ускорить подготовку ценовых соглашений с независимыми АЗС

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На совещании по топливному рынку вице-премьер Александр Новак поручил ускорить подготовку ценовых соглашений, регулирующих цены на топливо для независимых АЗС. Участниками соглашений станут Минэнерго, ФАС, малые НПЗ и независимые заправки, сообщили в правительстве.

В кабмине также отметили работу антимонопольной службы по пресечению нарушений в ценообразовании на нефтепродукты. ФАС возбудила 51 дело и вынесла 81 предупреждение хозяйствующим субъектам.

Дефицит топлива сохраняется во многих регионах РФ. На конец августа бензин был доступен лишь на 62,5% АЗС по стране, а Банк России ожидает стабилизации не раньше октября.

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