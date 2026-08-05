Нефтяные компании выделили топливо для осенних полевых работ
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Российские нефтяные компании выделили необходимые объёмы топлива для проведения осенних полевых работ. Это подтвердил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала.
По словам Новака, «все необходимые объемы для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями».
5 августа вице-премьер провёл совещание, посвящённое ситуации на топливном рынке. По итогам встречи он поручил федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжить координированное взаимодействие для обеспечения внутреннего рынка топливом, следить за ценообразованием и гарантировать бесперебойные поставки нефтепродуктов конечным потребителям.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец