Экономика

Нефтяные компании выделили топливо для осенних полевых работ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что ро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские нефтяные компании выделили необходимые объёмы топлива для проведения осенних полевых работ. Это подтвердил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала.

По словам Новака, «все необходимые объемы для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями».

5 августа вице-премьер провёл совещание, посвящённое ситуации на топливном рынке. По итогам встречи он поручил федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжить координированное взаимодействие для обеспечения внутреннего рынка топливом, следить за ценообразованием и гарантировать бесперебойные поставки нефтепродуктов конечным потребителям.

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