Нефтяные компании выделили топливо для осенних полевых работ

Российские нефтяные компании выделили необходимые объёмы топлива для проведения осенних полевых работ. Это подтвердил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала.

По словам Новака, «все необходимые объемы для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями».

5 августа вице-премьер провёл совещание, посвящённое ситуации на топливном рынке. По итогам встречи он поручил федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжить координированное взаимодействие для обеспечения внутреннего рынка топливом, следить за ценообразованием и гарантировать бесперебойные поставки нефтепродуктов конечным потребителям.