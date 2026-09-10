На заводе Царукяна в Армении сообщили о сокращении около 10 тыс. человек

ТАСС передаёт: на национализированном коньячном заводе «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат Ной», принадлежавшем арестованному предпринимателю и лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, идут массовые сокращения. Пресс-секретарь партии Ивета Тоноян на пресс-конференции сообщила, что работу потеряли около 10 тыс. сотрудников, оставшихся без средств к существованию и думающих об эмиграции; по её словам, сокращения ведут под прикрытием закрытия вакансий.

На национализированном заводе «Араратцемент», также принадлежавшем Царукяну, из-за неэффективного менеджмента цена продукции выросла на 20%, заявила Тоноян. По её словам, это кумулятивно скажется на стоимости жилья и строительства.

Компания «Мульти табако» понесла убытки в размере 4 млрд драмов (около $11 млн), добавила пресс-секретарь. «Клуб „Онира“» и гостинично-ресторанный комплекс «Фараон», по её словам, ежегодно выплачивали в госбюджет миллиарды драмов налогов.

Гагик Царукян был арестован 7 июля на два месяца, 4 сентября арест продлили на такой же срок; ему инкриминируют пособничество в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах, а также дело о незаконной охоте на диких животных. Около 70 связанных с ним компаний опечатаны и простаивают, их сотрудники почти ежедневно проводят акции за возобновление работы. Представители «Процветающей Армении» и объединённой оппозиции называют действия властей политическим преследованием; премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании грозил лишить Царукяна бизнеса и „пустить по миру“.