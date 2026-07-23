Экономика

На маркетплейсах нагрузка на эквайринг в распродажи перераспределяется автоматически

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Во время распродаж нагрузка на эквайринг маркет...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Во время распродаж на маркетплейсах нагрузка на эквайринг может возрастать многократно. Чтобы покупатель не заметил сбоя на кассе, инфраструктура автоматически перенаправляет трафик на резервный канал, если один из банков не справляется. Такой принцип работы становится всё более востребованным, отметил Васютин. Цифровая инфраструктура при этом остаётся для пользователя незаметной.

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