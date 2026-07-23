На маркетплейсах нагрузка на эквайринг в распродажи перераспределяется автоматически

Во время распродаж на маркетплейсах нагрузка на эквайринг может возрастать многократно. Чтобы покупатель не заметил сбоя на кассе, инфраструктура автоматически перенаправляет трафик на резервный канал, если один из банков не справляется. Такой принцип работы становится всё более востребованным, отметил Васютин. Цифровая инфраструктура при этом остаётся для пользователя незаметной.