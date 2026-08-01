Экономика

Молдавия признала зависимость от российского газа до 2028 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Молдавия продолжит зависеть от российского газа до 2028 года, даже несмотря на контракты с европейскими странами. Об этом заявил спикер парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

Он отметил, что в зимний период, когда потребность в энергоресурсах максимальна, европейские поставки могут сокращаться без объяснения причин. Цитату политика приводит ТАСС.

Прежний контракт Молдавии с «Газпромом» действовал до 1 января 2025 года. Сейчас республика закупает тот же российский газ через Европу, куда он поступает по газопроводу «Турецкий поток».

В Молдавии происходит крупный энергетический кризис, начавшийся с приходом к власти Майи Санду, продвигающей антироссийскую политику. В 2021 году тарифы на газ выросли в семь раз, что запустило серьезную инфляцию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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