Экономика

Минфин хочет ограничить выплаты по ОСАГО за ремонт авто 400 тыс. рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Минфин РФ подготовил поправки к закону об ОСАГО, которые запрещают страховщикам выплачивать за ремонт автомобиля больше 400 тыс. рублей, даже если компания не смогла организовать ремонт на станции техобслуживания. Это призвано пресечь практику, когда суды обязывали страховщиков компенсировать расходы сверх лимита.

Согласно проекту, если стоимость восстановительного ремонта превышает страховую сумму, но рассчитанная по методике ЦБ стоимость укладывается в лимит, потерпевший может потребовать денежную выплату, а страховщик обязан выплатить ровно 400 тыс. рублей. Аналогичный подход предлагается распространить на выплаты по европротоколу.

Законопроект разработан во исполнение поручения вице-премьера Александра Новака от 29 мая, которое было дано в рамках реализации постановления Конституционного суда. В Минфине отмечают, что текущая судебная практика нарушает баланс интересов сторон и ведёт к избыточным расходам страховых компаний.

Ведомство заявило, что проект соответствует нормам Евразийского экономического союза и не потребует дополнительных бюджетных расходов.

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