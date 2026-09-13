Максимальная пенсия по старости в 2027 году может превысить 77 тыс рублей

Страховая пенсия по старости для условного пенсионера с максимальными показателями в 2027 году может составить 77 396,08 рубля. Такой расчет привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, о чем 13 сентября сообщил ТАСС. По его словам, выплата может превысить 77 тыс. рублей.

Сафонов описал сценарий с пенсионером, у которого 40–45 лет стажа, высокая «белая» зарплата и 350–400 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При 400 ИПК по 168,57 рубля и фиксированной выплате 9 968,08 рубля расчет на конец 2027 года дает 77 396,08 рубля.

Верхний предел пенсии в рублях, по словам профессора, не ограничен. Ограничение действует на число пенсионных баллов, которые можно заработать за год: не более 10 ИПК.

В 2027 году страховые пенсии будут индексировать дважды — с 1 февраля и с 1 апреля. С 1 февраля фиксированная выплата вырастет на 4% и составит 9 968,08 рубля, а стоимость одного пенсионного балла будет 163,03 рубля; с 1 апреля ИПК повысится до 168,57 рубля.