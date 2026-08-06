Madame Coco закрывает все магазины в России

Турецкий бренд домашнего текстиля Madame Coco полностью прекращает работу в России. Об этом ТАСС сообщила эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева. Речь идёт не о приостановке отдельных точек, а о полном сворачивании присутствия на рынке.

По словам эксперта, компания уже подала документы на банкротство. Причина — снижение покупательского трафика и спроса, которое сеть не смогла компенсировать при существующей арендной и кредитной нагрузке. Часть арендодателей сообщила, что бренд пытался договориться о снижении аренды, но большинство не пошло навстречу.

Сейчас в России работают 29 магазинов сети. Они расположены на первых этажах крупных ТЦ, включая «Мегу Химки», торговые центры в Екатеринбурге, Грозном и Казани. К осени, по информации Кермедчиевой, закроются все точки, товар в большинстве из них уже распродан, персонал уведомлён о сокращении.

Эксперт отмечает, что это системная проблема турецких home-брендов среднего сегмента: аналогично закрылся Chakra, работавший в «Авиапарке» и «Афимолле». По её словам, похожая ценовая модель и зависимость от трафика в топовых ТЦ делают такие сети уязвимыми при снижении спроса.