Экономика

Латвия намерена ввести 300-процентную пошлину на зерно из России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На грузы российского зерна Рига собирается распространить пошлину в 300%. Эти планы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Представитель Кремля назвал такой шаг решением отдельно взятой страны. «В данном случае это решение страны», — сказал он.

Песков также отметил, что мировые рынки гораздо богаче Латвии, поэтому альтернативные направления есть всегда. «Мировые рынки гораздо богаче, чем одна Латвия, и всегда есть альтернативные направления», — подчеркнул он.

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