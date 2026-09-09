Курганской области списаны две трети долга по бюджетным кредитам

Курганская область и Еврейская автономная область получили списание задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму около 1 млрд рублей. Распоряжение, подписанное правительством РФ, освобождает регионы от уплаты двух третей долга, сообщается на сайте кабмина.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, списание производится при условии целевого использования высвободившихся средств на наиболее востребованные региональные программы. Такой механизм поддержки был предложен главой государства.

Мишустин сообщил, что возможностью уже воспользовались свыше 80% субъектов страны. Высвобожденные средства чаще всего направляются на обновление инженерных сетей и закупку современного общественного транспорта.

В Курганской области рассчитывают использовать деньги точечно, отдавая приоритет проектам с высокой социальной отдачей — созданию благоприятных условий для бизнеса и комфортной среды для жителей. В правительстве рассчитывают, что это ускорит развитие территорий.