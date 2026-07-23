Экономика

Криптобиржа BitMEX прекращает работу с 23 сентября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Криптобиржа BitMEX объявила о закрытии с 23 сен...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Криптовалютная платформа BitMEX объявила о полном прекращении операций с 23 сентября. Регистрация новых пользователей уже остановлена, а с 26 августа клиенты смогут только сокращать открытые позиции. Оставшиеся позиции биржа закроет в момент остановки работы.

Решение о закрытии принял совет директоров владельца и оператора HDR Global Trading Limited после стратегического анализа бизнеса и криптоиндустрии. Администрация рекомендовала пользователям как можно скорее вывести средства. Если активы не будут выведены до прекращения работы, для них введут комиссию в размере $50 или 1% годовых от остатка.

BitMEX работает с 2014 года. Её основатели — Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид — покинули руководство в 2020 году из-за обвинений в нарушении закона США о банковской тайне. Платформа известна изобретением бессрочного свопа со 100-кратным кредитным плечом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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