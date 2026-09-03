Экономика

КазТрансОйл планирует привлечь $327 млн на расширение нефтепровода в Китай

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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«КазТрансОйл» намерен привлечь $327 млн (176,7 млрд тенге) в виде кредитов на расширение нефтепровода в Китай. Средства пойдут на увеличение пропускной способности двух веток: Кенкияк — Атырау до 15 млн тонн в год и Кенкияк — Кумколь до 20 млн тонн.

Проект рассчитан на четыре года, завершить его планируют к 2030 году. В ходе работ построят пять новых нефтеперекачивающих станций. «КазМунайГаз» уже объявила о совместной с CNPC разработке технико-экономического обоснования.

Сейчас ветка Кенкияк — Кумколь, действующая с 2009 года, прокачивает 10 млн тонн нефти в год, а Кенкияк — Атырау, запущенная в 2003 году, — 6 млн тонн. Вторая обеспечивает прокачку по направлениям Узень — Атырау — Самара и КТК, поставки на Павлодарский и Шымкентский заводы, а также на экспорт.

Расширение мощностей связывают с инициативой Китая, предложившего России увеличить прокачку нефти через Казахстан на 2,5 млн тонн в год сверх текущих объемов; российская сторона дала предварительное согласие. После модернизации участка Туймазы — Омск — Новосибирск — 2 пропускная способность маршрута вырастет с 10 млн до 12,5 млн тонн — инвестиции в этот проект оцениваются в $54,5 млн, реализация запланирована на 2026–2030 годы.

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