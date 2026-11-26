Казанское предприятие по итогам девяти месяцев получило 3,7 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом объем выпуска продукции остался на прежнем уровне, а продажи в тоннах не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, рост финансового результата достигнут без увеличения производственных показателей.

Точные причины роста прибыли в сообщении не уточняются. Компания продолжает работать в обычном режиме, сохраняя стабильные объемы отгрузки продукции.