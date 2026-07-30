Экономика

Казахстанские НПЗ могут начать переработку российской нефти

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казахстан и Россия обсуждают возможность перера...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы могут взять на себя переработку российской нефти. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана: стороны ведут переговоры о такой возможности. Полученное топливо планируется продавать как на внутреннем рынке республики, так и экспортировать обратно в Россию.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ: Атырауский и Павлодарский мощностью по 5,5 млн тонн в год, а также Шымкентский — 6 млн тонн. С учётом завода «CaspiBitum» в Актау (1,5 млн тонн) общие перерабатывающие мощности достигают 18,5 млн тонн нефти в год. По итогам 2025 года было переработано около 18 млн тонн, а в первом полугодии 2026-го — 8,985 млн тонн.

Стратегия Казахстана предусматривает значительное расширение: к 2032 году объёмы переработки планируется увеличить до 30 млн тонн в год, а к 2040-му — до 40 млн тонн. Достичь этого предполагается за счёт модернизации действующих заводов и строительства четвёртого НПЗ мощностью 10 млн тонн.

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