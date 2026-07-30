Суд оштрафовал треш-стримера из Челнов по делу о реабилитации нацизма

Верховный суд Татарстана выписал штраф в 20 тысяч рублей парню из Набережных Челнов. Его обвинили в реабилитации нацизма: во время прямой трансляции одна из участниц, тоже несовершеннолетняя, выпила алкоголь и её вырвало на инсталляцию с Георгиевской лентой.

Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Девушка выполняла задание зрителей — выпить. Стример снимал всё на камеру и вёл эфир. Позже оба извинились, но уголовное дело всё равно возбудили.

Гособвинитель Альфия Явдолюк просила наказать парня штрафом в 40 тысяч, однако суд учёл его возраст и помощь матери-инвалиду по зрению. Адвокат настаивала, что умысла осквернить символ не было. Подсудимый признал вину и раскаялся.

Парень живёт вдвоём с матерью, отец умер. До приговора он находился под арестом, поэтому штраф сократили вдвое — до 20 тысяч рублей.