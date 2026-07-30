Криминал

Суд оштрафовал треш-стримера из Челнов по делу о реабилитации нацизма

Служба новостей Автор статьи
Верховный суд Татарстана оштрафовал несовершенн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Верховный суд Татарстана выписал штраф в 20 тысяч рублей парню из Набережных Челнов. Его обвинили в реабилитации нацизма: во время прямой трансляции одна из участниц, тоже несовершеннолетняя, выпила алкоголь и её вырвало на инсталляцию с Георгиевской лентой.

Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Девушка выполняла задание зрителей — выпить. Стример снимал всё на камеру и вёл эфир. Позже оба извинились, но уголовное дело всё равно возбудили.

Гособвинитель Альфия Явдолюк просила наказать парня штрафом в 40 тысяч, однако суд учёл его возраст и помощь матери-инвалиду по зрению. Адвокат настаивала, что умысла осквернить символ не было. Подсудимый признал вину и раскаялся.

Парень живёт вдвоём с матерью, отец умер. До приговора он находился под арестом, поэтому штраф сократили вдвое — до 20 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

8 часов назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

4 часа назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

уничтожение шершней в московской области

Технологии

15 часов назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Интересное в Казани

3 дня назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

монтаж окон рехау в Москве

Технологии

12 часов назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Новости России

день назад

Долгий сон у кошки: пять признаков, что питомцу нужна помощь

Технологии

2 часа назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Кулинария

14 часов назад

Крыжовник на зиму без варки: ягоды остаются как с куста

Технологии

день назад

Нехватка смартфонов с eSIM тормозит переход на цифровые SIM-карты
Новости Татарстана
54 минуты назад

В Нурлатском районе открыли мост, решивший многолетнюю проблему паводков

В Нурлатском районе открыли новый мост через ре...

Новости Казани

29 минут назад

Реконструкция очистных сооружений «Казаньоргсинтеза» идет с опережением графика

Технологии

час назад

Ученые из Тель-Авива проверят ИИ на наличие сознания за $3 млн

Новости Казани

час назад

AZUR air продлила рейсы Казань—Анталья до 25 октября

Новости Казани

2 часа назад

Истребитель и Ту-214 кружили над Казанью: жители жаловались на шум
Gears of War: E-Day — детали мультиплеера и дат...
Технологии
час назад

Gears of War: E-Day — детали мультиплеера и дата выхода

Технологии

2 часа назад

Google представила Lyria 3.5 — обновленную ИИ-модель для музыки

Технологии

3 часа назад

Бюджетные смартфоны лишатся мощных процессоров и качественных дисплеев

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане исчезнут восемь населенных пунктов — их названия не раскрывают
Срок хранения брошенных авто в Казани могут сок...
Новости Казани
час назад

Срок хранения брошенных авто в Казани могут сократить до трех месяцев