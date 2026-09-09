Кабмин Татарстана ожидает 619 млрд рублей доходов бюджета в 2027 году

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2027 году ожидаются на уровне 619,1 млрд рублей. Эти цифры обсудили на заседании Кабинета министров республики, сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Расходы казны при этом планируются в 627,6 млрд, а дефицит составит 8,5 млрд рублей.

Заседание провел премьер-министр Алексей Песошин. Он сообщил, что при подготовке прогноза учитывались сценарии Минэкономразвития РФ, данные ведущих предприятий и муниципалитетов, а также национальные проекты. По итогам восьми месяцев 2026 года валовой региональный продукт оценивается в 4,2 трлн рублей, а индекс промпроизводства достиг 105,2%.

Министр финансов Марат Файзрахманов добавил, что за январь—август доходы бюджета уже составили 511,3 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые поступления принесли 429,3 млрд. На 2027 год прогнозируется поступление налога на прибыль в 135,6 млрд и НДФЛ в 252,7 млрд рублей.

Социальные статьи займут около 84% расходов. В проекте на образование предусмотрено 205,6 млрд, на здравоохранение – 175,6 млрд. Рустам Минниханов предложил принять параметры за основу и заверил, что республиканские программы, включая повышение зарплат, сохранятся. В октябре проекты бюджетов планируют внести в Госсовет РТ.