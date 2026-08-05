Иск к RedotPay на $0,5 млрд из-за увода клиентов Binance
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Три компании, связанные с криптобиржей Binance, обратились в суд Гонконга с иском к сервису криптоплатежей RedotPay. Сумма претензий — полмиллиарда долларов.
По утверждению истцов, RedotPay предоставлял услуги, не предусмотренные соглашением с биржей. Из-за этого платформу покинули 470 тыс. пользователей.
Подробности передает Bloomberg. Как утверждается, иск связан с уводом полумиллиона клиентов Binance.
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