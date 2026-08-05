Экономика

Иск к RedotPay на $0,5 млрд из-за увода клиентов Binance

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Аффилированные с Binance компании подали иск к ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Три компании, связанные с криптобиржей Binance, обратились в суд Гонконга с иском к сервису криптоплатежей RedotPay. Сумма претензий — полмиллиарда долларов.

По утверждению истцов, RedotPay предоставлял услуги, не предусмотренные соглашением с биржей. Из-за этого платформу покинули 470 тыс. пользователей.

Подробности передает Bloomberg. Как утверждается, иск связан с уводом полумиллиона клиентов Binance.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

почему в холодильнике появляется плесень на продуктах питания

Технологии

день назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

Гид по Казани

2 дня назад

Когда готовить не хочется: лучшие доставки еды

замена подшипника на стиральной машине аристон в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Технологии

день назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Технологии

день назад

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Наука

22 часа назад

Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Технологии

21 час назад

Флагман OnePlus 16 с аккумулятором 9000 мА·ч запущен в пробное производство
Технологии
час назад

«ГИС Союз»: Россия и Беларусь объединили метеомониторинг

Россия и Беларусь создали «ГИС Союз» для совмес...

Технологии

минуту назад

Пользователи Spotify по всему миру столкнулись со сбоями

Гид по Казани

день назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах

Новости Татарстана

25 минут назад

Один из старейших деревянных храмов Татарстана получит федеральную охрану

Технологии

3 часа назад

OnePlus завершает продажи в США: остались только наушники
Учёные выяснили, как устроены скромные поселени...
Технологии
2 часа назад

Учёные выяснили, как устроены скромные поселения майя на Юкатане

Новости России

3 часа назад

Сетки от картошки не выбрасываю: моют сковороды лучше губки

Технологии

3 часа назад

Google начнет замену Google Assistant на Gemini с 4 сентября 2026

Технологии

4 часа назад

Apple, по данным Bloomberg, может анонсировать новые iPhone 8 или 9 сентября
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой