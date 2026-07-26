Экономика

Иран выручил $18 млрд от продажи нефти в период конфликта с США

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Иранские власти получили $18 млрд от экспорта нефти за время войны с США и последующего перемирия, сообщил министр нефти Мохсен Пакнежад. Его слова приводит агентство Shana.

В период активных боевых действий было реализовано сырья на $11,5 млрд, а после прекращения огня — еще на $6,5 млрд. Таким образом, удалось обеспечить более 60% запланированных на год нефтяных доходов, отметил министр.

Пакнежад уточнил, что до начала конфликта Иран накопил около 100 млн баррелей нефти и газового конденсата, которые затем были проданы. Временное ослабление американских санкций позволило увеличить экспорт и вывести на рынок значительную часть накопленных запасов.

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