В Татарстане раскрыли все убийства за полгода

За первое полугодие 2026 года в Татарстане не осталось ни одного нераскрытого убийства. Все 60 уголовных дел дошли до суда — это на 26 меньше, чем год назад. Такие данные привело следственное управление республики.

Всего за январь—июнь следователи расследовали 1379 тяжких и особо тяжких преступлений. В их число вошел 71 эпизод прошлых лет, который удалось раскрыть сейчас. Общий ущерб от криминала превысил 2,3 миллиарда рублей. Почти 80% этой суммы — а именно 1,9 миллиарда — удалось возместить. Кроме того, суды арестовали имущество обвиняемых на 1,2 миллиарда рублей.

Снижение числа убийств и высокая раскрываемость — результат системной работы правоохранителей. Впрочем, статистика отражает не только успехи следствия, но и общий спад криминальной активности в регионе.