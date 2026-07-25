Криминал

В Татарстане раскрыли все убийства за полгода

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане за первое полугодие 2026 года раск...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первое полугодие 2026 года в Татарстане не осталось ни одного нераскрытого убийства. Все 60 уголовных дел дошли до суда — это на 26 меньше, чем год назад. Такие данные привело следственное управление республики.

Всего за январь—июнь следователи расследовали 1379 тяжких и особо тяжких преступлений. В их число вошел 71 эпизод прошлых лет, который удалось раскрыть сейчас. Общий ущерб от криминала превысил 2,3 миллиарда рублей. Почти 80% этой суммы — а именно 1,9 миллиарда — удалось возместить. Кроме того, суды арестовали имущество обвиняемых на 1,2 миллиарда рублей.

Снижение числа убийств и высокая раскрываемость — результат системной работы правоохранителей. Впрочем, статистика отражает не только успехи следствия, но и общий спад криминальной активности в регионе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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