Ирак намерен довести экспорт нефти через Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки
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Ирак намерен довести экспорт нефти через турецкий порт Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки. Такую цель озвучили в энергетическом ведомстве страны.
По словам министра нефти Ирака Басема Мухаммеда Худейра, подписанное с Анкарой рамочное соглашение устанавливает максимальную экспортную мощность примерно на уровне 750 тыс. баррелей в сутки. Багдад рассчитывает со временем удвоить этот показатель.
Глава ведомства добавил, что сотрудничество сторон не ограничивается поставками через Джейхан. Ведутся интенсивные обсуждения инвестиций и разработки месторождений в Ираке, а также стратегических партнерств иракских и турецких компаний в сферах добычи и переработки.
Ранее Багдад и Анкара договорились о поставках нефти с месторождений Киркука на мировые рынки через тот же порт.
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