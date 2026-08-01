Ирак намерен довести экспорт нефти через Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки

Ирак намерен довести экспорт нефти через турецкий порт Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки. Такую цель озвучили в энергетическом ведомстве страны.

По словам министра нефти Ирака Басема Мухаммеда Худейра, подписанное с Анкарой рамочное соглашение устанавливает максимальную экспортную мощность примерно на уровне 750 тыс. баррелей в сутки. Багдад рассчитывает со временем удвоить этот показатель.

Глава ведомства добавил, что сотрудничество сторон не ограничивается поставками через Джейхан. Ведутся интенсивные обсуждения инвестиций и разработки месторождений в Ираке, а также стратегических партнерств иракских и турецких компаний в сферах добычи и переработки.

Ранее Багдад и Анкара договорились о поставках нефти с месторождений Киркука на мировые рынки через тот же порт.