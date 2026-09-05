Инвестиции в «Восток Ойл» достигли 4 трлн рублей

На церемонии ввода в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что общий объем инвестиций в него достиг 4 трлн рублей.

По словам Сечина, все оборудование проекта производится в России, а каждый вложенный рубль увеличивает спрос на отечественные товары и услуги с мультипликатором 9. Сейчас на объектах работают более 50 000 человек, задействовано 16 280 единиц техники. Для работников построены четыре промысловых городка с автономными системами жизнеобеспечения и цифровыми сервисами, включая медицинское обслуживание; всего планируется 15 таких городков.

В церемонии также участвовал президент Владимир Путин, который 5 сентября разрешил отгрузку первой нефти в танкер «Валентин Пикуль». Он отметил, что новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить перевозки по Северному морскому пути, и назвал реализацию проекта частью развития Сибири, Арктики и Дальнего Востока, включая создание трансарктического транспортного коридора.

«Восток Ойл» — интегральный проект «Роснефти» по освоению новой нефтегазовой провинции, реализуемый по поручению президента. Его ресурсная база составляет 7 млрд т малосернистой нефти с содержанием серы 0,01–0,1%.