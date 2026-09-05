Инвестиции в ИИ могут запустить сырьевой суперцикл

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект могут запустить многолетний сырьевой суперцикл. Его ядром станут энергетика, металлы и физическая инфраструктура.

По оценке Международного энергетического агентства, дата-центры потребили около 415 ТВт·ч электроэнергии в 2024 году, а к 2030 году показатель может вырасти до 945 ТВт·ч. ОЭСР допускает, что девять крупнейших технологических компаний могут направить около $4,1 трлн на капитальные расходы в 2026–2030 годах.

Кабаков выделяет несколько точек роста: сети и генерацию, медь, алюминий и сталь, промышленное оборудование и строительство инфраструктуры. Каждый новый вычислительный кластер, поясняет он, требует электростанций, трансформаторов, кабелей и систем охлаждения.

При этом суперцикл не означает роста цен на все сырьевые товары, отмечает Кабаков. Устойчивую ценовую премию получат ресурсы, наращивание производства которых занимает годы. Сама технологическая эпоха на этапе строительства инфраструктуры может оказаться инфляционной.