Экономика

Инвестиции в ИИ могут запустить сырьевой суперцикл

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабако...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект могут запустить многолетний сырьевой суперцикл. Его ядром станут энергетика, металлы и физическая инфраструктура.

По оценке Международного энергетического агентства, дата-центры потребили около 415 ТВт·ч электроэнергии в 2024 году, а к 2030 году показатель может вырасти до 945 ТВт·ч. ОЭСР допускает, что девять крупнейших технологических компаний могут направить около $4,1 трлн на капитальные расходы в 2026–2030 годах.

Кабаков выделяет несколько точек роста: сети и генерацию, медь, алюминий и сталь, промышленное оборудование и строительство инфраструктуры. Каждый новый вычислительный кластер, поясняет он, требует электростанций, трансформаторов, кабелей и систем охлаждения.

При этом суперцикл не означает роста цен на все сырьевые товары, отмечает Кабаков. Устойчивую ценовую премию получат ресурсы, наращивание производства которых занимает годы. Сама технологическая эпоха на этапе строительства инфраструктуры может оказаться инфляционной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

14 часов назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

клопы живут на человеке

Кулинария

15 часов назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Гид по Казани

2 дня назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления

стапельные работы в Красноярске

Не у нас

18 часов назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Кулинария

20 часов назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Новости Татарстана

день назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Технологии

день назад

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование

Новости Татарстана

день назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана
Технологии
час назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

iOS-разработчик под ником deeplycuriouss столкн...

Технологии

23 минуты назад

Google начала переносить память DDR4 со старых серверов в ИИ-системы

Технологии

54 минуты назад

Lenovo представила Yoga 9n с чипом Nvidia RTX Spark для локальной работы с ИИ

Кулинария

час назад

Картошка хрустит снаружи и остается мягкой внутри: одна подготовка перед духовкой меняет результат

Кулинария

3 часа назад

Запеканка получается влажной возле дна: одна привычка с творогом дает больше жидкости, чем кажется
В Татарстане воздух прогреется до +27, но не об...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане воздух прогреется до +27, но не обойдется без грозы и града

Кулинария

5 часов назад

Яйца утром больше не жарю отдельно: выливаю на лаваш и добавляю сыр — хватает одной сковороды

Новости Казани

5 часов назад

Десять фильмов на «Алтын минбаре» рассмотрит группа «Россия – Исламский мир»

Кулинария

8 часов назад

Утром сырники лепить некогда: творог выкладываю одной лепешкой — завтрак готовится заметно проще
«Школа не должна быть стрессом»: директор детск...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу