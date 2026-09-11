Экономика

Индикатор бизнес-климата ЦБ третий месяц в минусе: -2,3 пункта в сентябре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сводный индикатор бизнес-климата (ИБК), который отражает баланс спроса и предложения, остаётся в отрицательной области третий месяц подряд. По оперативной справке ЦБ о мониторинге предприятий, в сентябре показатель составил -2,3 пункта после -2,4 пункта в августе. За III квартал ИБК оказался на уровне -2,7 пункта, тогда как во II квартале был +1,4 пункта, а в I квартале — +0,4 пункта.

ЦБ поясняет: отрицательное значение сводного ИБК означает преобладание негативных оценок в текущей ситуации и ожиданиях, а условия для ведения бизнеса характеризуются как неблагоприятные. Текущие оценки ИБК опустились ниже 10 пунктов, что, полагают эксперты, свидетельствует о кризисном состоянии предприятий.

По оценкам экспертов, негативные данные экономической активности регулятору придется учитывать на заседании 11 сентября. При этом ожидания предприятий относительно дальнейших перспектив в сентябре несколько улучшились — с 5,5 пункта в августе до 6,3 пункта в сентябре.

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