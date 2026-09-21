Экономика

Индийские НПЗ могут сократить закупки нефти у России из-за санкций США

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сокращение закупок нефти у России индийскими НПЗ возможно из-за закона об «адских санкциях», принятого в США, и угрозы пошлин. Одновременно, по данным Kpler, импорт уже падает: в сентябре он может составить 1,9 млн баррелей в сутки — минимум с апреля и чуть более 35% всех поставок нефти в страну.

Об этом сообщает Bloomberg.

Материал дополняется.

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