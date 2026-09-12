Индия: предложений о единой валюте БРИКС не поступало
В Нью-Дели 12 сентября заместитель министра иностранных дел Индии, шерпа страны в БРИКС Судхакар Далела сообщил на пресс-конференции, что предложений о введении единой валюты объединения не поступало. Об этом передал ТАСС.
По его словам, страны БРИКС уже несколько лет обсуждают расчеты в национальных валютах. Далела назвал такой механизм практичным способом снижения транзакционных издержек в двусторонней торговле.
Он отметил, что подход с расчетами в национальных валютах поощряется как дополнение к глобальной системе платежей и расчетов и способствует развитию мировой торговли. Главная цель обсуждений, будь то торговля в национальных валютах или другие платежные системы, — нарастить объемы взаимной торговли внутри объединения, активнее взаимодействовать с мировым бизнес-сообществом и снизить транзакционные издержки.
Индия стремится разрабатывать решения для этих задач как на двусторонней основе, так и в рамках БРИКС, добавил Далела.
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