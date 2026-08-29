Экономика

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет 1 февраля и 1 апреля

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды — 1 февраля и 1 апреля. Апрельское повышение будет зависеть от возможностей бюджета Социального фонда, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, по закону с 1 февраля пенсии повышают на уровень фактической инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от возможностей бюджета Соцфонда. Это общее правило: в 2026 году индексацию решили провести не в два этапа, а сразу с 1 января на уровень выше инфляции, а в 2025-м — 1 января с последующей доиндексацией 1 февраля. У правительства есть постоянно действующая норма о доиндексации в случае принятия такого решения.

Последняя индексация страховых пенсий состоялась 1 января 2026 года — на 7,6%. Социальные пенсии назначаются россиянам, у которых нет права на страховую пенсию, в том числе тем, кто не работал или не набрал нужный стаж, а также нетрудоспособным гражданам и детям с инвалидностью. В 2026 году их повысили с 1 апреля — на 6,8%.

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