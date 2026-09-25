Экономика

Индекс МосБиржи снизился на 1,66%, «Газпром» опустился ниже 100 рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Основная сессия пятницы завершилась для российского рынка снижением: индекс МосБиржи потерял 1,66% и составил 2274,03 пункта, индекс РТС опустился на 1,00%, до 849,37 пункта. К 19:25 мск рублевый индикатор усилил падение до 1,93%. По итогам недели он почти не изменился: предыдущую пятницу основная сессия закрыла на отметке 2278,16 пункта.

Аналитик «Финама» Кристина Гудым связывает продолжающееся снижение котировок с опасениями по поводу планов Минфина повысить налоги для ряда отраслей и включить пассивные доходы в базу по НДФЛ, что усиливает фискальную нагрузку на бизнес и инвесторов. Восстановить оптимизм рынку не позволяют и отсутствие позитивных новостей по урегулированию конфликта на Украине.

Акции «Газпрома» после периода роста, в ходе которого накануне они доходили до локального максимума в 103 рубля, перешли к коррекции: бумаги вновь опустились ниже 100 рублей и торгуются в районе 98,5. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отмечает, что акции МКБ показывают негативную динамику после публикации слабых результатов за 8 месяцев 2026 года по РСБУ, а для «Магнита» приближается 2 октября — дата, когда соглашение о передаче миноритарного пакета его казначейских акций в залог должно быть либо продлено, либо его срок истечёт. В этом случае мажоритарный акционер обязан будет сделать миноритарным акционерам предложение о выкупе акций.

Лучше рынка выглядели «Полюс» (+1,87%), «Лента» (+1,52%) и «Магнит» (+1,18%), хуже — МКБ (-4,64%), «Яндекс» (-4,19%), «НОВАТЭК» (-3,23%) и «Газпром» (-2,66%). Рубль при этом слегка укрепляется: ближайший фьючерс на доллар вечером в минусе на 0,78%, до 85,458 рубля, биржевой курс юаня снизился на 0,71%, до 12,51 рубля. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 2,38%, до 104,06 доллара за баррель, WTI — на 2,52%, до 92,23 доллара.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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