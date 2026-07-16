Экономика

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые за два года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2022 года упа...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российский фондовый рынок пережил резкое падение. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился до отметки ниже 2100 пунктов. Последний раз такое значение фиксировалось в декабре 2022 года. Снижение затронуло большинство наиболее ликвидных акций. Давление на рынок оказали внешние факторы, включая геополитическую напряженность и падение цен на нефть. Инвесторы также отыгрывали новости о возможном ужесточении санкций со стороны США. Эксперты связывают падение с общим ухудшением настроений на глобальных рынках и уходом нерезидентов из российских активов. В ближайшее время аналитики не исключают дальнейшей волатильности.

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