Экономика

Импорт газа в Китай в июле сократился на 13%, до 13,43 млрд куб. м

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В июле 2026 года Китай закупил 13,43 млрд куб. м природного газа — как по трубопроводам, так и в виде СПГ. По сравнению с июлем 2025 года импорт сократился на 13%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Годом ранее объём составлял 15,4 млрд куб. м. Из-за кризиса в Персидском заливе мировой рынок с трудом сохранял прежний объём поставок нефти и СПГ, и средняя цена импортного газа для Китая достигла $424 за тысячу кубометров — максимальной отметки с начала 2023 года. На стоимость влияли высокие мировые цены на СПГ и подорожавший с начала нового квартала трубопроводный газ, привязанный к нефти.

Газ по трубопроводам поступает в Китай из России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Главным фактором динамики остаётся рост российского экспорта через газопровод «Сила Сибири»; в жару поставщики из Центральной Азии могут переориентировать часть газа на внутренний спрос.

Россия также сохраняет заметную роль среди экспортёров СПГ: в числе мощностей — «Сахалинская энергия», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк». Разбивку по видам транспортировки и поставщикам Главное таможенное управление КНР опубликует 18 и 20 сентября.

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