Экономика

Goldman Sachs допускает возврат нефти к $120 при рисках в Ормузском проливе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Аналитики Goldman Sachs предупреждают о возможном скачке нефтяных цен до $120 за баррель, если судоходство в Ормузском проливе снова столкнётся с перебоями.

В беседе с Bloomberg TV руководитель отдела товарных рынков банка Даан Струйвен отметил, что последние инциденты повышают риск разрастания проблем в морских перевозках. При восстановлении обычных объёмов экспорта из этого региона котировки могут опуститься до $80.

В таких условиях банк считает более надёжными направлениями для инвестиций природный газ и дизель.

Ормузский пролив обеспечивает около 20% мирового предложения нефти. Иран уже заявлял о его закрытии в марте, и тогда цены на нефть поднимались до $120. США и Иран продолжают спор о контроле над проливом, что усиливает колебания рынка.

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