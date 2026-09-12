Экономика

Годовая инфляция в августе достигла 6,33%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Годовая инфляция в России в августе 2026 года составила 6,33%, тогда как в июле она была 5,98%. За месяц потребительские цены снизились на 0,08%, по данным Росстата.

Продовольственные товары за август подешевели на 0,26%, но в годовом выражении выросли в цене на 5,08%. Непродовольственные товары прибавили 0,53% за месяц и 6,51% за год, услуги — снизились на 0,54% за месяц и подорожали на 7,85% за год.

В плодоовощной группе сильнее всего упали цены на белокочанную капусту (-18,8%), картофель (-17,9%), морковь (-14,6%) и столовую свеклу (-13,2%). В то же время сахар-песок подорожал на 5,7%, гречневая крупа — на 5,1%, пшено — на 2,7%, апельсины — на 8,1%, огурцы — на 3,4%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на бензин АИ-98 и выше (+1,3%), АИ-92 (+0,8%) и АИ-95 (+0,7%), дизельное топливо подешевело на 4,6%. В сфере услуг проезд в поездах дальнего следования подешевел на 16,1%, поездки на Черноморское побережье России — на 19,7%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 3,1%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Интересное в Казани

14 часов назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

средства борьбы с сорняками на даче и огороде

Кулинария

16 часов назад

Картошку натираю прямо в миску с яйцами и сыром: ленивый ужин на сковороде готовится за 15 минут

Интересное в Казани

3 дня назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

установка трекера на автомобиль в Санкт-Петербурге

Интересно

день назад

Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные

Интересно

день назад

Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной

Не у нас

19 часов назад

В церкви пояснили, можно ли верующим выбирать кремацию

Кулинария

20 часов назад

Полбатона осталось со вчерашнего дня: режу кубиками — через 15 минут готов горячий завтрак

Кулинария

день назад

Салат из баклажанов «Тройка» на зиму: 3 овоща и простой маринад — банки уходят одна за другой
Новости Татарстана
день назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

17 минут назад

Запеканка внутри получается мокрой даже после часа в духовке: творог здесь не всегда виноват

Полезное

день назад

Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»

Кулинария

3 часа назад

Татарские лепешки готовлю из картошки и лука: минимум продуктов, а со стола исчезают еще горячими

Технологии

4 часа назад

Роскосмос и Индия изучат атмосферу Венеры в рамках проекта Viral
Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ...
Новости Татарстана
13 часов назад

Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ударных «Гераней» для элитных «Сталинских соколов»

Технологии

5 часов назад

Школьники Москвы создали браслет для эпилепсии и детектор жестов

Технологии

5 часов назад

Check Point нашла в ChatGPT уязвимость с доступом к чужому Gmail

Кулинария

6 часов назад

Картошку смешиваю с луком и прячу в тонкое тесто: домашний кыстыбый съедают прямо со сковороды
Гид по Казани
6 дней назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах