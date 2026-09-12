Годовая инфляция в августе достигла 6,33%

Годовая инфляция в России в августе 2026 года составила 6,33%, тогда как в июле она была 5,98%. За месяц потребительские цены снизились на 0,08%, по данным Росстата.

Продовольственные товары за август подешевели на 0,26%, но в годовом выражении выросли в цене на 5,08%. Непродовольственные товары прибавили 0,53% за месяц и 6,51% за год, услуги — снизились на 0,54% за месяц и подорожали на 7,85% за год.

В плодоовощной группе сильнее всего упали цены на белокочанную капусту (-18,8%), картофель (-17,9%), морковь (-14,6%) и столовую свеклу (-13,2%). В то же время сахар-песок подорожал на 5,7%, гречневая крупа — на 5,1%, пшено — на 2,7%, апельсины — на 8,1%, огурцы — на 3,4%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на бензин АИ-98 и выше (+1,3%), АИ-92 (+0,8%) и АИ-95 (+0,7%), дизельное топливо подешевело на 4,6%. В сфере услуг проезд в поездах дальнего следования подешевел на 16,1%, поездки на Черноморское побережье России — на 19,7%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 3,1%.