Глава РСПП не ожидает снижения ключевой ставки в сентябре

Глава РСПП Александр Шохин прогнозирует, что Банк России на заседании 11 сентября откажется от снижения ключевой ставки. Он допускает, что регулятор сохранит её на уровне 14% или даже повысит, сообщает ТАСС.

По словам Шохина, ЦБ не пойдёт на уменьшение ставки на 25 базисных пунктов до 13,75%, хотя на прошлых заседаниях практиковал незначительное смягчение. Свое мнение он высказал в интервью «Вестям».

Глава РСПП напомнил, что сам регулятор недавно заявлял о прекращении смягчения денежно-кредитной политики. «Будет в лучшем случае для бизнеса фиксация нынешней ставки, а то и ужесточение», — приводит его слова ТАСС.