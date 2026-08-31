Экономика

Глава минфина США призвал G20 пересмотреть торговлю с Китаем

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters заявил, что будет призывать страны G20 пересмотреть условия торговли с Китаем, чтобы сократить глобальный дисбаланс. Он также намерен оказывать давление на Пекин с целью переориентации его экономики с экспорта на внутреннее потребление.

По словам Бессента, нынешний поток китайского экспорта неустойчив, хотя позиции США в прямой торговле с Китаем быстро улучшаются. «Мир не может иметь Китай с торговым профицитом в 1,2 триллиона долларов», — сказал министр. Он добавил, что китайская экономика довольно слаба и пытается решить эту проблему за счет экспорта, поэтому ей необходима перебалансировка.

Инициатива главы американского минфина возникла на фоне юридических препятствий, вынуждающих США перестраивать тарифную политику. Высокие пошлины и прямые запреты на часть товаров, включая автомобили, резко сократили импорт из Китая в Америку, но привели к притоку китайской продукции в другие страны, особенно в Европу и Латинскую Америку.

Бессент рассказал, что в прошлом году предупреждал другие промышленно развитые страны о давлении из-за роста китайского импорта и теперь они стоят перед очень сложным выбором. Министр считает, что остальному миру придется пересмотреть условия торговли с Китаем, и полагает, что Пекину нужно дать стимул отказаться от экспорта и укрепить хронически слабый внутренний спрос.

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