Германия начала реприватизацию Sefe с оценкой около €6 млрд

Власти Германии приступили к реприватизации Sefe, бывшей дочерней структуры «Газпрома», ранее называвшейся Gazprom Germania. По информации Börsen-Zeitung, которую приводит ТАСС, правительство запустило прием заявок на приобретение компании, а ее стоимость оценивается примерно в €6 млрд.

Sefe принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище «Реден». В ноябре 2022 года германское правительство решило национализировать эту компанию.

В Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ тогда объясняли такой шаг надвигавшейся неплатежеспособностью Sefe, что якобы могло поставить под угрозу безопасность поставок в ФРГ. Там также подчеркивали, что Sefe является ключевой компанией в области энергоснабжения Германии.