ФРС США подняла ставку до 3,75–4% впервые с 2023 года

Федеральная резервная система США увеличила ключевую ставку на 0,25 пункта — до диапазона 3,75–4%. Это первое повышение с 2023 года, о нем сообщил телеканал CNN.

В ФРС отметили, что решение было принято единогласно, хотя ранее против повышения выступал президент Дональд Трамп. В регуляторе добавили, что экономическая активность в США растет устойчивыми темпами, а изменение ставки позволит контролировать инфляцию, к повышению которой приводит иранский конфликт.

Американские экономисты предупредили: повышение ставок может ослабить экономику, которая уже испытывает серьезное давление. Для рядового американца, по их оценке, покупка недвижимости и автомобилей станет тяжелее.

Несколькими днями ранее Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%.