ФАС возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение за завышение цен на топливо

ФАС возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение за необоснованное завышение цен на топливо. Об этом сообщается в материалах правительства РФ по итогам совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком.

На совещании представители службы доложили о мерах антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов. Дела и предупреждения направлены на пресечение необоснованного роста стоимости.

Ранее заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов сообщал о 50 возбужденных делах и почти 80 предупреждениях, выданных с начала года нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. Тогда основанием для таких мер стали признаки нарушения законодательства.

Свежие данные показывают, что количество дел достигло 51, а предупреждений — 81. Меры принимались антимонопольной службой совместно с ее территориальными органами.