Экономика

ФАС возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение за завышение цен на топливо

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

ФАС возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение за необоснованное завышение цен на топливо. Об этом сообщается в материалах правительства РФ по итогам совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком.

На совещании представители службы доложили о мерах антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов. Дела и предупреждения направлены на пресечение необоснованного роста стоимости.

Ранее заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов сообщал о 50 возбужденных делах и почти 80 предупреждениях, выданных с начала года нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. Тогда основанием для таких мер стали признаки нарушения законодательства.

Свежие данные показывают, что количество дел достигло 51, а предупреждений — 81. Меры принимались антимонопольной службой совместно с ее территориальными органами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Интересное в Казани

6 часов назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

средство домашнее от тараканов

Не у нас

23 часа назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

3 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

реставрация скульптуры в Екатеринбурге

Не у нас

9 часов назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

23 часа назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Кулинария

день назад

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо
Экономика
2 часа назад

Выдача розничных кредитов в августе выросла до 1,1 трлн рублей

В августе 2026 года объем выдачи розничных кред...

Технологии

45 минут назад

Телевизоры LG могут сканировать домашний Wi-Fi и записывать звук

Интересное в Казани

7 часов назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

Технологии

час назад

Nothing открыла набор тестировщиков новых продуктов и ПО

Кулинария

час назад

Рис в кастрюле рассыпчатый, а на тарелке слипается: одна ошибка происходит после выключения огня
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
3 часа назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Технологии

час назад

Geneva Watch Days собрал в Женеве более 70 часовых брендов

Не у нас

2 часа назад

Толкователи Библии назвали признаки приближения конца света

Не у нас

2 часа назад

Священник объяснил, может ли раскаявшийся убийца попасть в рай
Гид по Казани
4 дня назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног