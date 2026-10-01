ФАС проверит тарифы на электроэнергию в регионах на соответствие индексам

ФАС проверит, насколько тарифы на электроэнергию для населения в регионах соответствуют утвержденным индексам. Об этом сообщила служба, передает ТАСС. Индексация тарифов для населения с 1 октября запланирована на 11,3%. Установленные в регионах значения не должны превышать предельные уровни, определенные ФАС: при выявлении превышения тарифные решения будут отменены.

Ранее служба утвердила приказ о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию для населения. Эти параметры были определены с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения. Теперь ФАС проанализирует соответствие показателей для граждан параметрам, утвержденным в прогнозе социально-экономического развития РФ.

Причины изменения тарифов ТАСС пояснили эксперты. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов назвал среди факторов масштабные задачи по наращиванию инвестиций и модернизации инфраструктуры электросетевого комплекса, а также общую инфляцию и рост издержек на ремонты и индексацию зарплаты. Ведущий эксперт того же института, член Общественного совета при ФАС России Олег Москвитин добавил, что индексация также связана с накоплением регуляторных долгов перед сетевыми организациями и необходимостью покрытия выпадающих доходов от системы льготного технологического присоединения. Он подчеркнул, что государство продолжает системные меры поддержки граждан.