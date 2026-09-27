Экономика

Фандинг вечных фьючерсов на Сбер, Газпром и индекс Мосбиржи держался около 14–15%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Наиболее устойчивый положительный фандинг по итогам первых восьми месяцев 2026 года наблюдался у вечных фьючерсов SBERF, GAZPF и IMOEXF. Средний показатель по этим инструментам держался около 14–15% годовых. Московская биржа публикует среднемесячные значения фандинга в процентах годовых, и сведенные данные за январь—август указывают именно на такую динамику.

Сегмент вечных контрактов растет: в августе 2026 года их среднедневной оборот достиг рекордных ₽131,5 млрд. Это на 56% выше показателя за первое полугодие и на 96% больше, чем за весь 2025 год. Такой инструмент срочного рынка постепенно перестает быть нишевым и превращается в самостоятельный сегмент Московской биржи.

Особенность вечного фьючерса в том, что это однодневный контракт без фиксированной даты экспирации, который автоматически пролонгируется на следующий торговый день. Механизм фандинга удерживает его цену вблизи стоимости базового актива: если фьючерс торгуется дорого относительно спота, положительный платеж получает продавец, при обратном отклонении направление платежа меняется. Из этого строится рыночно-нейтральная конструкция — покупка базового актива и продажа эквивалентного по размеру вечного фьючерса. К примеру, один контракт SBERF соответствует 100 акциям Сбербанка, а дивидендная поправка в механике контракта поддерживает связь между его стоимостью и базовым активом.

О том, как работает такая стратегия и какие риски она несет, рассказал Егор Дугаев из «ВТБ Мои Инвестиции». Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

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