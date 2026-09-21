Экспорт зерна из РФ до конца 2026 года будет без пошлин

С 1 сентября 2026 года и до 31 декабря 2026 года в России приостанавливается взимание экспортных пошлин на зерно. Для пшеницы и меслина, а также ячменя и кукурузы установлена нулевая ставка. Постановление подписано 19 сентября 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации, об этом сообщает Интерфакс.

Одновременно экспортные пошлины на подсолнечные масло и шрот до конца года фиксируются на уровне августа — 7 748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Они не могут быть выше этих показателей. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года.

По словам замминистра экономического развития Владимира Ильичева, меры поддержат производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, а также производителей масла, столкнувшихся со сложностями при вывозе продукции. В Минсельхозе заявили, что решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров в условиях перестройки экспортной логистики, снижение издержек участников рынка и поддержку экспортного потенциала отрасли.

Зерновой демпфер действует в РФ с 2 июня 2021 года: он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами; сейчас базовая цена на пшеницу — 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 17 тыс. 875 рублей за тонну. Подсолнечный демпфер работает с 1 сентября 2021 года; сначала пошлины на масло и шрот рассчитывались в долларах, с июля 2022 года — в рублях, их размер — 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло — 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот — 17 463 рубля за тонну. Изначально механизм устанавливался на один год. В августе 2024 года плавающие пошлины продлили сразу на два года — по 31 августа 2026 года, а в октябре 2025 года — до 31 августа 2028 года.